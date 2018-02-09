В США у пользователя Apple взорвались наушники AirPods

Джейсон Колон, занимаясь в спортивном зале, почувствовал неприятный запах дыма. Мужчина догадался, что это горит один из его наушников AirPods, поэтому мгновенно вытащил гарнитуру из ушей, бросив дымящийся предмет на пол. Колон побежал за помощью, однако по возвращении в спортивный зал очевидцы наблюдали только догорающий наушник, который еще успел взорваться, пишет портал 9to50Mac.Пострадавший, общаясь с журналистами, заметил, что подобный взрыв наушника во время его непосредственного ношения мог стоить ему мочки уха. Представители Apple принесли извинения Колону, начав детальный разбор произошедшего. Считается, что могло произойти короткое замыкание, так как наушники не обладают влагоизоляцией. Данный случай подрыва AirPods - первый в истории гарнитуры.