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Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою подружку-художницу на персональной выставке

Алсу решила поддержать свою подружку-художницу и отправилась в Баку.

Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою подружку-художницу на персональной выставке


Певица Алсу решила отправиться в Баку для того, чтобы дать поддержку своей подруге-художнице и немного передохнуть от столичной суматохи. Для прогулок исполнительница решила примерить яркий и стильный образ.

После появления третьего ребенка артистка все свое время посвящает семье и детям. Она практически не появляется на светских мероприятиях, но путешествовать по миру меньше не стала. На днях знаменитость решила поддержать свою подругу-художницу, поскольку у нее проходит персональная выставка, и отправилась в Баку.

Для выхода на публику Алсу решила надеть блузку белого цвета, золотые широкие брюки, пальто бирюзового цвета и обувь на каблуке. А вот для прогулки выбор исполнительницы пал на джинсы, кроссовки и объемный бирюзовый пуховик.


Поклонники моментально осыпали свою любимицу комплиментами и написали, что даже в спортивной одежде певица смотрится женственно и очень привлекательно и является для большинства примером элегантности и стиля. Фанаты не переставали восхищаться певицей и тем, что в любом образе она выглядит великолепно.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:37
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