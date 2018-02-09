Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою подружку-художницу на персональной выставке

Певица Алсу решила отправиться в Баку для того, чтобы дать поддержку своей подруге-художнице и немного передохнуть от столичной суматохи. Для прогулок исполнительница решила примерить яркий и стильный образ.После появления третьего ребенка артистка все свое время посвящает семье и детям. Она практически не появляется на светских мероприятиях, но путешествовать по миру меньше не стала. На днях знаменитость решила поддержать свою подругу-художницу, поскольку у нее проходит персональная выставка, и отправилась в Баку.Для выхода на публику Алсу решила надеть блузку белого цвета, золотые широкие брюки, пальто бирюзового цвета и обувь на каблуке. А вот для прогулки выбор исполнительницы пал на джинсы, кроссовки и объемный бирюзовый пуховик.Поклонники моментально осыпали свою любимицу комплиментами и написали, что даже в спортивной одежде певица смотрится женственно и очень привлекательно и является для большинства примером элегантности и стиля. Фанаты не переставали восхищаться певицей и тем, что в любом образе она выглядит великолепно.