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Астрофизики разработали новую программу фиксации гравитационных волн

Американские астрофизики Наццентра по использованию суперкомпьютеров штата Иллинойс создали программу, позволяющую производить мгновенные расчеты и определять характер гравитационных волн за несколько секунд.

Астрофизики разработали новую программу фиксации гравитационных волн


"Глубокое фильтрование" позволяет астрофизикам фиксировать космические катаклизмы, пишет портал Space.com. Однако засечь столкновение планет или звезд в густонаселенных районах будет достаточно сложно, уточняют исследователи. Поэтому центральные части галактических скоплений в расчетах учитываться не будут.

Компьютерный алгоритм с элементами искусственного интеллекта внедрен на вычислительной машине с супер возможностями The Blue Waters. Программа анализирует процессы слияния черных дыр, исследуя образующуюся область пространственно-временного притяжения. Впервые гравитационные волны поймали при помощи детектора LIGO в 2015 году.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:30
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