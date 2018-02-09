Астрофизики разработали новую программу фиксации гравитационных волн

"Глубокое фильтрование" позволяет астрофизикам фиксировать космические катаклизмы, пишет портал Space.com. Однако засечь столкновение планет или звезд в густонаселенных районах будет достаточно сложно, уточняют исследователи. Поэтому центральные части галактических скоплений в расчетах учитываться не будут.Компьютерный алгоритм с элементами искусственного интеллекта внедрен на вычислительной машине с супер возможностями The Blue Waters. Программа анализирует процессы слияния черных дыр, исследуя образующуюся область пространственно-временного притяжения. Впервые гравитационные волны поймали при помощи детектора LIGO в 2015 году.