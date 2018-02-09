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Mercedes-AMG разработает катер в стиле гиперкара Project One

Специалисты подразделения Mercedes-AMG и американской верфи Cigarette планируют разработать гоночный катер. О появлении нового плавательного средства в стиле гиперкара Project One накануне сообщили представители Mercedes-AMG.

Mercedes-AMG разработает катер в стиле гиперкара Project One


Ожидается, что официальный дебют нового гоночного катера в духе модели Project One состоится в феврале в рамках выставки яхт и катеров, которая пройдёт в Майами. Новое плавательное средство будет представлено под названием Cigarette Racing 515 Project One.

Новый катер получит окраску такую же, как у гиперкара, помимо графики плавательное средство получит от автомобиля аэродинамический обвес. По словам производителей, во время управления катером ощущение будут иметь сходство с управлением гиперкара Project One.

Гиперкар Mercedes-AMG Project One был представлен публике в прошлом году на мотор-шоу во Франкфурте. Автомобиль оснащён силовым агрегатом от болида Формулы-1. Выпуск гиперкара производители посвятили к 50-летнему юбилею подразделения Mercedes-AMG.
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Добавил: Алина Вчера, 17:20
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