Mercedes-AMG разработает катер в стиле гиперкара Project One

Ожидается, что официальный дебют нового гоночного катера в духе модели Project One состоится в феврале в рамках выставки яхт и катеров, которая пройдёт в Майами. Новое плавательное средство будет представлено под названием Cigarette Racing 515 Project One.Новый катер получит окраску такую же, как у гиперкара, помимо графики плавательное средство получит от автомобиля аэродинамический обвес. По словам производителей, во время управления катером ощущение будут иметь сходство с управлением гиперкара Project One.Гиперкар Mercedes-AMG Project One был представлен публике в прошлом году на мотор-шоу во Франкфурте. Автомобиль оснащён силовым агрегатом от болида Формулы-1. Выпуск гиперкара производители посвятили к 50-летнему юбилею подразделения Mercedes-AMG.