Дженнифер Энистон провела экскурсию по своему шикарному дому в Калифорнии

Дженнифер Энистон пустила корреспондентов архитектурного выпуска Architectural Digest в свой шикарный дом в Калифорнии. Знаменитость провела экскурсию по дому и откровенно поговорила на эту тему.Энистон рассказала, что ей нравится красота, стиль, гармония, но самым важным является комфорт. Дженнифер радушно встретила съемочную группу и приступила к экскурсии. Сначала знаменитость показала свою любое кресло, в котором очень удобно и спокойно. Потом очередь перешла на любимую кровать, в которой можно утонуть.Артистка откровенно призналась, что была в восторге от данного особняка сразу, но они были вынуждены прождать более полугода, пока бывшие хозяева решились на его продажу. С 2011 года Энистон с мужем стали проживать здесь.Здание спроектировал известный архитектор Куинси Джонс: вокруг дома расположен прекрасный сад, на его территории находится летняя терраса, на которой есть бассейн и пруд, а с холма раскрывается прекрасная панорама.У киноактрисы любимый день воскресенье, ведь можно побыть с мужем, возиться на кухне и отдыхать возле бассейна.