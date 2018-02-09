Ольга Серябкина призналась, что уделяет должное внимание чтению книг

Лидер музыкальной команды рассказала, что постоянно читает книги, как в период бурных гастролей, так и в перерыве между ними.Ольга Серябкина заявила, что ранее всегда читала книги, и у нее не было таких периодов, когда бы она не занималась чтением. Однако пользователям, кажется, все-равно, о чем размышляет исполнительница песен, ведь все внимание к себе привлекает наряд звезды эстрады. По мнению некоторых фолловеров, артистка всегда прибегает к использованию подобных «уловок», чтобы заинтересовать обозревателя в своих мыслях.