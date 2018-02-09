Астрономы: Tesla не долетит до Главного пояса астероидов из-за низкой скорости

Сразу после старта Маск рассчитал орбиту движения автомобиля, подчеркнув, что транспортное средство достигнет Главного пояса астероидов, а затем - Марса. Однако различные астрофизики провели свои подсчеты, определив, что автомобиль летит медленнее, чем планировалось, поэтому Tesla до астероидного кольца не дотянет. Не исключено, что причиной данного просчета стала некорректная работа двигателей Falcon Heavy, пишет Газета.Ru.Впрочем, рядом с Марсом машина окажется в 2020 году, а мимо Земли транспортное средство пролетит весной 2050 года. Затем Tesla продолжит полет к Солнцу. Наблюдать за творением Маска осталось недолго: в ближайшее время расстояние до объекта станет настолько большим, что с Земли рассмотреть машину будет невозможно.