Ким Кардашьян разместила в Instagram голое фото, сделанное ее 4-летней дочерью

Общественность уже давно привыкла к фотокадрам откровенного характера, которые размещает у себя на странице в Instagram фотомодель Ким Кардашьян. Но свежее фото вызвало бурную реакцию среди поклонников теледивы, которая позировала голой перед своей маленькой дочерью. Одни посчитали, что селебрити перешла всяческие границы, другие, напротив, выступили в защиту кумира, объяснив, что вполне нормальное явление, когда мама переодевается перед дочкой. В любом случае, мнения фолловеров разделились.Как бы там ни было, нашумевшее фото собрало свыше двух миллионов одобрительных отметок меньше чем за сутки. Поклонники Кардашьян продолжают восхищаться аппетитными формами теледивы, о чем они не забыли написать в своих комментариях.