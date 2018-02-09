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Ким Кардашьян разместила в Instagram голое фото, сделанное ее 4-летней дочерью

Известная теледива Ким Кардашьян разместила в сети Instagram голое фото, сделанное ее 4-летней дочерью Норт Уэст. Однако подписчики модели неоднозначно восприняли интимный снимок звезды реалити-шоу.


Ким Кардашьян разместила в Instagram голое фото, сделанное ее 4-летней дочерью


Общественность уже давно привыкла к фотокадрам откровенного характера, которые размещает у себя на странице в Instagram фотомодель Ким Кардашьян. Но свежее фото вызвало бурную реакцию среди поклонников теледивы, которая позировала голой перед своей маленькой дочерью. Одни посчитали, что селебрити перешла всяческие границы, другие, напротив, выступили в защиту кумира, объяснив, что вполне нормальное явление, когда мама переодевается перед дочкой. В любом случае, мнения фолловеров разделились.

Как бы там ни было, нашумевшее фото собрало свыше двух миллионов одобрительных отметок меньше чем за сутки. Поклонники Кардашьян продолжают восхищаться аппетитными формами теледивы, о чем они не забыли написать в своих комментариях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:50
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