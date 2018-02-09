В Сети появились независимые рендеры OnePlus 6T

На передней панели видно, что «брови» сверху у дисплея не будет, но вот есть отступы вверху и снизу. На задней части корпуса установлен сдвоенный модуль основной камеры с вертикальным расположением сенсоров. Рядом с ними имеется сканер отпечатков пальцев.Из оснащения специалисты выделяют 6,2-дюймовый дисплей с разрешением QHD+. Устройство может получить процессор Qualcomm Snapdragon 845 и GPU Adreno 630. Объем ОЗУ должен составить примерно 6/8 ГБ. Также стоит отметить вероятные 64/128/256 Гб памяти ПЗУ. Из дополнительного оборудования должны появиться модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ad, A-GPS, Bluetooth 5.0 LE, GLONASS и 4G VoLTE.Смартфон OnePlus 6T появится на презентации в середине будущей осени. Ожидаемая цена девайса 30 тысяч рублей.