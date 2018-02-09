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В Сети появились независимые рендеры OnePlus 6T

Представители дизайнерской группы Science and Knowledge решили представить возможный внешний вид смартфона OnePlus 6T. Так разработчики рендеров считают, что девайс будет похож на iPhone X.

В Сети появились независимые рендеры OnePlus 6T


На передней панели видно, что «брови» сверху у дисплея не будет, но вот есть отступы вверху и снизу. На задней части корпуса установлен сдвоенный модуль основной камеры с вертикальным расположением сенсоров. Рядом с ними имеется сканер отпечатков пальцев.

Из оснащения специалисты выделяют 6,2-дюймовый дисплей с разрешением QHD+. Устройство может получить процессор Qualcomm Snapdragon 845 и GPU Adreno 630. Объем ОЗУ должен составить примерно 6/8 ГБ. Также стоит отметить вероятные 64/128/256 Гб памяти ПЗУ. Из дополнительного оборудования должны появиться модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ad, A-GPS, Bluetooth 5.0 LE, GLONASS и 4G VoLTE.

Смартфон OnePlus 6T появится на презентации в середине будущей осени. Ожидаемая цена девайса 30 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:40
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