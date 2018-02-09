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Настасья Самбурская заявила, что не может заниматься благотворительностью

Известная российская актриса Настасья Самбурская заявила, что не может заниматься благотворительностью. По признанию звезды кино, слишком сложно ей постоянно смотреть на детей, которые больны, потому как она слишком ранимый человек.

Настасья Самбурская заявила, что не может заниматься благотворительностью


Со слов самой актрисы, она является участником благотворительного фонда Чулпан Хаматовой. Самбурскую попросили прийти в клинику, где на лечении находятся дети, больные раком. Перед посещением клиники актриса сильно переживала и нервничала по поводу того, что может расплакаться при виде детей с неизлечимой болезнью.

Настасья Самбурская рассказала, что уже в больнице в начале встречи все было нормально. Однако перед уходом один из малышей взял ее за руку и попросил остаться. Артистка не сдержала слезы, и расплакавшись, выбежала в дамскую комнату. Киноактриса призналась, что после этого визита ей пришлось прекратить занятие благотворительностью, потому что это сложно для ее ранимой психики.

Поклонники знаменитости отметили, что ей стоило бы заниматься на расстоянии, то есть дистанционно. Сейчас Настасья Самбурская является участником фонда помощи животным. Истории, которые слышит актриса от волонтеров, также заставляют ее расчувствоваться. Фанаты отнеслись с пониманием к звезде кино, поддержав ее в своих начинаниях и пожелав успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:30
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