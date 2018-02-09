В Россию в этом году приедет обновленный Ravon R4 и новый кроссовер
Узбекская компания Ravon на российский рынок в скором времени выведет сразу несколько новинок, в числе которых обновлённая версия R4, новый седан и кроссовер.
В модельную линейку бренда Ravon в настоящее время входят четыре перелицованных модели Chevrolet хэтчбек Ravon R2, седан Gentra, Nexia R3 и R4. По итогам прошлого года на российском рынке было реализовано более 15 000 автомобилей бренда Ravon.
В этом году на российский рынок будет выведен рестайлинговая версия седана Ravon R4. Обновлённый автомобиль получил модернизированные фары, переработанную решётку радиатора и иные бамперы.
Также компания Ravon планирует привезти на российский рынок до конца текущего года компактный кроссовер и новый седан из сегмента С. Предполагается, что данные новинку будут представлять собой перелицованные модели Chevrolet Tracker и Chevrolet Cruze.
В модельную линейку бренда Ravon в настоящее время входят четыре перелицованных модели Chevrolet хэтчбек Ravon R2, седан Gentra, Nexia R3 и R4. По итогам прошлого года на российском рынке было реализовано более 15 000 автомобилей бренда Ravon.
В этом году на российский рынок будет выведен рестайлинговая версия седана Ravon R4. Обновлённый автомобиль получил модернизированные фары, переработанную решётку радиатора и иные бамперы.
Также компания Ravon планирует привезти на российский рынок до конца текущего года компактный кроссовер и новый седан из сегмента С. Предполагается, что данные новинку будут представлять собой перелицованные модели Chevrolet Tracker и Chevrolet Cruze.
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Добавил: Алина Вчера, 16:20