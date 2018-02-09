В Россию в этом году приедет обновленный Ravon R4 и новый кроссовер

В модельную линейку бренда Ravon в настоящее время входят четыре перелицованных модели Chevrolet хэтчбек Ravon R2, седан Gentra, Nexia R3 и R4. По итогам прошлого года на российском рынке было реализовано более 15 000 автомобилей бренда Ravon.В этом году на российский рынок будет выведен рестайлинговая версия седана Ravon R4. Обновлённый автомобиль получил модернизированные фары, переработанную решётку радиатора и иные бамперы.Также компания Ravon планирует привезти на российский рынок до конца текущего года компактный кроссовер и новый седан из сегмента С. Предполагается, что данные новинку будут представлять собой перелицованные модели Chevrolet Tracker и Chevrolet Cruze.