В России появились доступные цены на смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

Таким образом, согласно отчету экспертов, Redmi 5 и Redmi 5 Plus предлагаются по доступной цене. Отмечается, что первую модель в модификации 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ можно приобрести за 8 960 рублей, а вторую в аналогичной комплектации – за 10 200 рублей. Тем не менее, недавно поступившие модели в конфигурациях 2/16 ГБ и 4/64 ГБ продаются по более высокой цене.На данный момент считается, что в официальную продажу на территории России Redmi 5 и Redmi 5 Plus должны выйти в конце февраля, но это еще не точно. К тому же, стоимость таких девайсов будет выше примерно на 30%, чем сейчас на неофициальном рынке.