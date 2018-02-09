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В России появились доступные цены на смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

На территории России теперь есть возможность приобрести смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus по сниженным ценам. Это стало возможным благодаря тому, что данные устройства были выложены на прилавках неофициальных магазинов.

В России появились доступные цены на смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus


Таким образом, согласно отчету экспертов, Redmi 5 и Redmi 5 Plus предлагаются по доступной цене. Отмечается, что первую модель в модификации 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ можно приобрести за 8 960 рублей, а вторую в аналогичной комплектации – за 10 200 рублей. Тем не менее, недавно поступившие модели в конфигурациях 2/16 ГБ и 4/64 ГБ продаются по более высокой цене.

На данный момент считается, что в официальную продажу на территории России Redmi 5 и Redmi 5 Plus должны выйти в конце февраля, но это еще не точно. К тому же, стоимость таких девайсов будет выше примерно на 30%, чем сейчас на неофициальном рынке.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:10
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