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Космический телескоп NASA James Webb начнет свои окончательные испытания

Самый мощный космический телескоп в мире - James Webb находится на стадии последних испытаний. Об этом заявляют в NASA, огласив, что работа тысячи ученых вскоре покинет пределы Земли и устремиться в космическое пространство, оттеснив не менее известный орбитальный телескоп NASA Hubble.

Космический телескоп NASA James Webb начнет свои окончательные испытания


Космический телескоп NASA James Webb находится в производстве довольно долгое время, сталкиваясь с задержками и препятствиями на своем пути. Его запуск был запланирован на 2018 год, но точная дата пока неизвестна.

Будучи духовным преемником космического телескопа Hubble, James Webb намного более мощный, с видом в 100 раз больше, чем у Hubble. Кроме того, он имеет способность видеть в инфракрасном диапазоне (подобно отдельному космическому телескопу Spitzer). С большим зеркалом, чем Hubble, он сможет вобрать больше света, тем самым наблюдаемая им область космоса увеличится во сто крат, что позволит телескопу присылать абсолютно новые фотографии наблюдаемой Вселенной.

В данное время две половинки телескопа, которые в совокупности составляют обсерваторию James Webb, недавно совершили перелет по пересеченной местности к объекту Northrop Grumman в Калифорнии, чтобы выйти на заключительные этапы сборки. До этого он находился в Хьюстоне, штат Техас, подвергался криогенному тестированию на предмет выживания в холодном вакууме космического пространства.

Директор программы космических телескопов им. Джеймса Вебба в NASA Эрик Смит выразил энтузиазм в заявлении для прессы: «Это важная веха. Обсерватория James Webb, которая является работой тысяч ученых и инженеров по всему миру, будет тщательно проверена, чтобы гарантировать, что она готова к запуску и позволит ученым искать первые светящиеся объекты во Вселенной и признаки обитаемых планет ».

Как только будут собраны эти две половины, может начаться заключительная серия тестов, и самый мощный в мире космический телескоп/обсерватория James Webb наконец запустят в 2019 году.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:16
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