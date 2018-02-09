Путешествие Tesla на полном автопилоте по США начнется через 3-6 месяцев

Об этом Макс рассказал на собрании совета касательно финансовой отчетности автомобильной компании. Стоит отметить, что глава Tesla собирался запустить автономное турне электрокара еще в прошлом году, но тогда оказалось, что к этому авто еще не было готово. Также Маск дал положительный ответ на вопрос, касающийся обновления программного обеспечения до автономного уровня всех уже проданных автомобилей, но сроков бизнесмен не указал.В целом глава Tesla утверждает, что, в конечном счете, у разработчиков должна получиться безопасная система, которой человек сможет спокойно доверить управление автомобилем. Также Маск выразил совершенно полную уверенность в том, что эта система будет работать безотказно.