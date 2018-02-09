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Путешествие Tesla на полном автопилоте по США начнется через 3-6 месяцев

По словам Илона Маска, автопилот Tesla должен быть готов к путешествию по США уже через 3-6 месяцев. Таким образом, после достижения необходимого уровня знаний, система сможет вести автомобиль самостоятельно на протяжении всей поездки.

Путешествие Tesla на полном автопилоте по США начнется через 3-6 месяцев


Об этом Макс рассказал на собрании совета касательно финансовой отчетности автомобильной компании. Стоит отметить, что глава Tesla собирался запустить автономное турне электрокара еще в прошлом году, но тогда оказалось, что к этому авто еще не было готово. Также Маск дал положительный ответ на вопрос, касающийся обновления программного обеспечения до автономного уровня всех уже проданных автомобилей, но сроков бизнесмен не указал.

В целом глава Tesla утверждает, что, в конечном счете, у разработчиков должна получиться безопасная система, которой человек сможет спокойно доверить управление автомобилем. Также Маск выразил совершенно полную уверенность в том, что эта система будет работать безотказно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:00
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