Toyota инвестирует 69 миллионов долларов в японского конкурента Uber

Компания Toyota также инвестирует свои средства и в Uber. Что касается сотрудничества с JapanTaxi, то оно началось какое-то время назад, но ранее суммы инвестиций не превышали 4,5 миллиона долларов, данные средства перечислялись из фонда Mirai Creation Fund.По словам представителей компании Toyota, столь крупное инвестирование будет направлено на дальнейшее развитие сервиса. В частности, появятся терминалы для такси, будут разработаны диспетчерские системы и созданы большие базы данных.По словам экспертов, на японском рынке на долю компании Uber приходится не более 1 процента, а JapanTaxi занимает четвёртую часть от всего сегмента пассажирских перевозок в стране.