Apple выпустит новый флагман со встроенным в дисплей дактилоскопическим сканером
В сети Интернет уже давно распространяются слухи о том, что американская компания Apple собирается в скором времени представить три новых смартфона. Так по некоторым данным известно, что один девайс получит сканер отпечатков пальцев прямо под дисплей.
В целом, ожидается, что все новинки окажутся похожими на нынешний iPhone X. Это касается выреза в верхней части передней панели. Разработчики, скорее всего, сделают его меньше, поскольку об этом уже было немало дискуссий среди пользователей.
Самым интересным является тот факт, что «яблочная» корпорация добавит в устройства сканер отпечатков пальцев, который станет отличным дополнением к технологии Face ID. Тем не менее, остается вопрос касательно работы дактилоскопического сканера под слоем защитного стекла.
Ожидать появления новых устройств на публике можно в сентябре текущего года.
В целом, ожидается, что все новинки окажутся похожими на нынешний iPhone X. Это касается выреза в верхней части передней панели. Разработчики, скорее всего, сделают его меньше, поскольку об этом уже было немало дискуссий среди пользователей.
Самым интересным является тот факт, что «яблочная» корпорация добавит в устройства сканер отпечатков пальцев, который станет отличным дополнением к технологии Face ID. Тем не менее, остается вопрос касательно работы дактилоскопического сканера под слоем защитного стекла.
Ожидать появления новых устройств на публике можно в сентябре текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:30