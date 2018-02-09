Apple выпустит новый флагман со встроенным в дисплей дактилоскопическим сканером

В целом, ожидается, что все новинки окажутся похожими на нынешний iPhone X. Это касается выреза в верхней части передней панели. Разработчики, скорее всего, сделают его меньше, поскольку об этом уже было немало дискуссий среди пользователей.Самым интересным является тот факт, что «яблочная» корпорация добавит в устройства сканер отпечатков пальцев, который станет отличным дополнением к технологии Face ID. Тем не менее, остается вопрос касательно работы дактилоскопического сканера под слоем защитного стекла.Ожидать появления новых устройств на публике можно в сентябре текущего года.