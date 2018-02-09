АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с раком

Героиня телесериала «Пятая стража» Альбина Чайкина борется со смертельной болезнью. У звезды кино выявили лимфому Ходжкина, то есть – опасную форму онкологии. Сейчас актрисе назначили курс химиотерапии.

Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с раком


33-летней героине телесериала, исполнительнице роли Лидии в «Пятой страже», Альбине Чайкиной поставили страшный диагноз – лимфома Ходжкина. По признанию самой актрисы, данный диагноз поверг ее в шок. У девушки вторая стадия заболевания, уже 14 февраля она узнает, помогла ли ей химиотерапия. Альбина старается не падать духом и надеется только на положительный исход лечения, но все же ее терзает страх. Артистка понимает, что восстанавливать силы ей придется даже в случае благополучного исхода, потому как целый год отравления и облучения организма – это достаточно серьезная проблема. Героиня сериала рассказывает, что побочные явления, которые сопутствуют терапии, она воспринимает даже тяжелее самого лечения. Актрисе больно наблюдать за тем, как выпадают волосы, брови, ресницы.

Альбина Чайкина заподозрила, что у нее проблемы со здоровьем прошлой весной. Тогда у кинозвезды воспалились лимфоузлы, далее пришла регулярная усталость и сонливость, а также начались проблемы с рукой, а в последствии операция. Позже Чайкина обнаружила на шее увеличившиеся лимфоузлы, а после оперативного вмешательства шишка появилась и на руке. На УЗИ страшный диагноз подтвердился. Спровоцировал его протез на руке, который был неправильно установлен.

Последствия химиотерапии Чайкиной дались тяжело. Кроме выпадающих волос, у девушки отказывали ноги, у нее были срывы и частые панические атаки. Сейчас в какой-то мере, по признанию актрисы, это продолжается и сейчас.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешествие Tesla на полном автопилоте по США
Эксперты назвали 7 российских частных орбитальных
Toyota инвестирует 69 миллионов долларов в
Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд
Apple выпустит новый флагман со встроенным в
Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с
На недавнем снимке Виктория Лопырева предстала с
Компания HP представила док-станцию Thunderbolt
Новый спектограф ESA сотворит революцию в поисках
WhatsApp проводит тестирование собственной
Уфологи: Инопланетяне используют «новую энергию»
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке
Алла Пугачева выложила фотоснимок, на котором
В Арктике появятся еще 2 центра космического
Анастасия Квитко побаловала фанатов фото в
Белла Хадид удивила общественность откровенным
У тяжелобольного Ивана Краско выявили заболевание
Дата выпуска седана Lada Vesta Cross
Депутат Василий Власов: Земля станет первым
Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою
Рестораны Пхенчхана предложат гостям ОИ-2018
Дженнифер Энистон провела экскурсию по своему
Граждане РФ поддерживают участие российской
«УАЗ» представил новые спецверсии «УАЗ Профи»
Tata Motors разработала новый внедорожник на
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию
Экономисты: В течение 3-х месяцев рубль может
Правительство: Государство компенсирует россиянам
Космический телескоп NASA James Webb начнет свои
В России с 23 февраля стартуют продажи фургона
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Citroen
В феврале Минтруд проконтролирует выплаты на
В Нижневартовске в очереди к врачу скончался
В Москве после школьной драки мальчика экстренно
Девелоперы забросили треть проектов на загородном
На ЧМ-2018 нельзя будет попасть с зонтиком и
Просмотреть все новости