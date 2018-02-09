Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с раком

33-летней героине телесериала, исполнительнице роли Лидии в «Пятой страже», Альбине Чайкиной поставили страшный диагноз – лимфома Ходжкина. По признанию самой актрисы, данный диагноз поверг ее в шок. У девушки вторая стадия заболевания, уже 14 февраля она узнает, помогла ли ей химиотерапия. Альбина старается не падать духом и надеется только на положительный исход лечения, но все же ее терзает страх. Артистка понимает, что восстанавливать силы ей придется даже в случае благополучного исхода, потому как целый год отравления и облучения организма – это достаточно серьезная проблема. Героиня сериала рассказывает, что побочные явления, которые сопутствуют терапии, она воспринимает даже тяжелее самого лечения. Актрисе больно наблюдать за тем, как выпадают волосы, брови, ресницы.Альбина Чайкина заподозрила, что у нее проблемы со здоровьем прошлой весной. Тогда у кинозвезды воспалились лимфоузлы, далее пришла регулярная усталость и сонливость, а также начались проблемы с рукой, а в последствии операция. Позже Чайкина обнаружила на шее увеличившиеся лимфоузлы, а после оперативного вмешательства шишка появилась и на руке. На УЗИ страшный диагноз подтвердился. Спровоцировал его протез на руке, который был неправильно установлен.Последствия химиотерапии Чайкиной дались тяжело. Кроме выпадающих волос, у девушки отказывали ноги, у нее были срывы и частые панические атаки. Сейчас в какой-то мере, по признанию актрисы, это продолжается и сейчас.