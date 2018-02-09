Компания HP представила док-станцию Thunderbolt Dock G2

Так к главному компьютеру станция будет присоединяться с помощью скоростного интерфейса Thunderbolt. Также в устройстве имеется три разъема типа USB 3.0 и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Помимо этого у пользователя будет возможность подсоединиться к сети Интернет через док-станцию.Примечательно, что гаджет Thunderbolt Dock G2 обладает возможностью подключения сразу четырех дополнительных дисплеев и даже модуля Band & Olufsen для проведения конференций. На верхней панели присутствуют кнопки регулирования громкости и управления звонками.О стоимости такого устройства ничего еще неизвестно, но в доступе док-станция должна появиться уже в мае текущего года.