WhatsApp проводит тестирование собственной платежной системы
Идет активная подготовка к запуску известным мессенджером WhatsApp собственной платежной системы, названной организаторами - WhatsApp Pay. Новое приложение уже проходит тестирование бета - версии, в Индии.
Собственной платежной системой, WhatsApp Pay планирует предоставить для владельцев смартфонов, возможность совершать денежные переводы и покупки исключительно внутри Сети. Функция переводов представлена разработчиками интерфейсом UPI. Данная возможность мессенджера, пока будет доступна для пользователей, проживающих в Индии.
Начальные этапы внедрения проводятся на условиях партнерских соглашений, подписанных только с банками Индии. Новая тестируемая площадка, на всех этапах тестирования, находится под контролем Резервного Банка страны. Воспользоваться доступными новыми возможностями, индийские пользователи смогут уже в ближайшее время. Пока нет информации, о времени доступности WhatsApp Pay для пользователей из других стран.
Собственной платежной системой, WhatsApp Pay планирует предоставить для владельцев смартфонов, возможность совершать денежные переводы и покупки исключительно внутри Сети. Функция переводов представлена разработчиками интерфейсом UPI. Данная возможность мессенджера, пока будет доступна для пользователей, проживающих в Индии.
Начальные этапы внедрения проводятся на условиях партнерских соглашений, подписанных только с банками Индии. Новая тестируемая площадка, на всех этапах тестирования, находится под контролем Резервного Банка страны. Воспользоваться доступными новыми возможностями, индийские пользователи смогут уже в ближайшее время. Пока нет информации, о времени доступности WhatsApp Pay для пользователей из других стран.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:00