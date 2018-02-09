WhatsApp проводит тестирование собственной платежной системы

Собственной платежной системой, WhatsApp Pay планирует предоставить для владельцев смартфонов, возможность совершать денежные переводы и покупки исключительно внутри Сети. Функция переводов представлена разработчиками интерфейсом UPI. Данная возможность мессенджера, пока будет доступна для пользователей, проживающих в Индии.Начальные этапы внедрения проводятся на условиях партнерских соглашений, подписанных только с банками Индии. Новая тестируемая площадка, на всех этапах тестирования, находится под контролем Резервного Банка страны. Воспользоваться доступными новыми возможностями, индийские пользователи смогут уже в ближайшее время. Пока нет информации, о времени доступности WhatsApp Pay для пользователей из других стран.