Уфологи: Инопланетяне используют «новую энергию» для своих кораблей

Организация уфологов MUFON ведет наблюдения за НЛО порядка полувека, когда ученым удалось доказать существование внеземных цивилизаций, утверждает портал "Российского диалога". Всего в рамках исследований было изучено около 100 тыс. случаев, когда НЛО проявляли активность на Земле.Харзан подчеркивает, что пришельцы эксплуатируют некую "новую энергию", когда для получения такого вида топлива не нужно активных затрат на его выработку. Летающие тарелки используют регенеративные источники энергетического преобразования, утверждают уфологи. Подобные наработки могли бы совершить технологическую революцию на Земле.