Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке норовируса в Пхенчхане
Роспотребнадзор проинформировал граждан России о вспышке норовируса, кишечной инфекции, в столице южнокорейской республики Пхенчхане, где на сегодня, 9 февраля, запланировано начало ОИ-2018. Предупреждение разместили на сайте ведомства.
Из сообщения от оргкомитета Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, размещенного на сайте ведомства, стало известно, что в столице Южной Кореи зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. На седьмое февраля текущего года от кишечной инфекции пострадало 86 человек, из них 63 заразились в Молодежном центре Олимпиады.
Как было отмечено, инфицированных норовирусной инфекцией выявили среди персонала пищеблока. Во избежание заражения, рекомендуют мыть тщательно руки с мылом перед началом трапезы, не употреблять в пищу быструю многокомпетентную еду (типа шаурмы), употребляемую «на ходу», и пить строго кипяченую или же бутилированную воду.
8 февраля южнокорейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил о помещении в стационар клиники не менее 86 человек с признаками кишечного отравления, норовируса. Среди заболевших – персонал пищеблока, сотрудники правоохранительных органов, а также охранники объектов Олимпиады.
Из сообщения от оргкомитета Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, размещенного на сайте ведомства, стало известно, что в столице Южной Кореи зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. На седьмое февраля текущего года от кишечной инфекции пострадало 86 человек, из них 63 заразились в Молодежном центре Олимпиады.
Как было отмечено, инфицированных норовирусной инфекцией выявили среди персонала пищеблока. Во избежание заражения, рекомендуют мыть тщательно руки с мылом перед началом трапезы, не употреблять в пищу быструю многокомпетентную еду (типа шаурмы), употребляемую «на ходу», и пить строго кипяченую или же бутилированную воду.
8 февраля южнокорейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил о помещении в стационар клиники не менее 86 человек с признаками кишечного отравления, норовируса. Среди заболевших – персонал пищеблока, сотрудники правоохранительных органов, а также охранники объектов Олимпиады.
Спорт
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:40