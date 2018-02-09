Интернет-пользователи поразились сходству Анны Бузовой и Анастасии Костенко

В своём Instagram Анна рассказала, что для создания образа потребовалось немало времени и терпения, тем не менее это того стоило. Девушка благодарит фотографа, который помог ей взглянуть на себя с той стороны, с которой бы, наверное, никогда не смогла взглянуть.Фотосессия проходила в удобной и просторной студии, где имеется много места для творчества. Бузова облачилась в строгий костюм черно-белого цвета.Лицезря новые фото Анны, пользователи Сети поражаются тому, насколько она похожа на ростовскую модель Анастасию Костенко, супругу российского футболиста Дмитрия Тарасова и экс-мужа её знаменитой сестры. Многие утверждают: если бы им сказали, что на фотоснимках запечатлена Настя, то они бы поверили в это даже без раздумий.Делясь впечатлениями от прошедшей фотосессии, Анна призналась, что у неё, оказываются, большие проблемы с актёрским искусством. Дело в том, что фотограф просил её посмотреть в камеру рассержено, однако ничего не вышло, так как такой взгляд у неё может появиться только в том случае, если действительно будет испытывать соответствующую эмоцию.