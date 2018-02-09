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Интернет-пользователи поразились сходству Анны Бузовой и Анастасии Костенко

На днях Анна Бузова, сестра популярной телеведущей и певицы, поучаствовала в фотосессии, а подписчики с удивлением обнаружили, насколько она похожа на Анастасию Костенко.

В своём Instagram Анна рассказала, что для создания образа потребовалось немало времени и терпения, тем не менее это того стоило. Девушка благодарит фотографа, который помог ей взглянуть на себя с той стороны, с которой бы, наверное, никогда не смогла взглянуть.

Интернет-пользователи поразились сходству Анны Бузовой и Анастасии Костенко

Фотосессия проходила в удобной и просторной студии, где имеется много места для творчества. Бузова облачилась в строгий костюм черно-белого цвета.

Лицезря новые фото Анны, пользователи Сети поражаются тому, насколько она похожа на ростовскую модель Анастасию Костенко, супругу российского футболиста Дмитрия Тарасова и экс-мужа её знаменитой сестры. Многие утверждают: если бы им сказали, что на фотоснимках запечатлена Настя, то они бы поверили в это даже без раздумий.

Делясь впечатлениями от прошедшей фотосессии, Анна призналась, что у неё, оказываются, большие проблемы с актёрским искусством. Дело в том, что фотограф просил её посмотреть в камеру рассержено, однако ничего не вышло, так как такой взгляд у неё может появиться только в том случае, если действительно будет испытывать соответствующую эмоцию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:56
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