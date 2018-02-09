В Арктике появятся еще 2 центра космического мониторинга

Первый подобный центр был введен в эксплуатацию в 2015 году, пишет портал РИА Новости. Всего в Арктике работают порядка шести чрезвычайных станций и четырех отрядов спасателей. Общая численность сотрудников МЧС, занятых работой на северной территории России, достигает 18 тыс. человек.Каждый год примерно по 100 ЧС происходят в Арктике. Все происшествия носят преимущественно техногенный характер: столкновения транспортных средств (30%) и пожары на оборудовании (24%). Арктический шельф богат нефтью, поэтому постепенно фокус активной работы по изъятию полезных ископаемых сместиться на север страны, считают эксперты МЧС.