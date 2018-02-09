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В Арктике появятся еще 2 центра космического мониторинга

В Арктике российские ведомства МЧС и Роскосмос планируют ввести еще 2 центра по космическому мониторингу в 2018 году. Новые станции позволят получать снимки с орбиты на 20% быстрее, сообщается в отчете чрезвычайного ведомства.

В Арктике появятся еще 2 центра космического мониторинга


Первый подобный центр был введен в эксплуатацию в 2015 году, пишет портал РИА Новости. Всего в Арктике работают порядка шести чрезвычайных станций и четырех отрядов спасателей. Общая численность сотрудников МЧС, занятых работой на северной территории России, достигает 18 тыс. человек.

Каждый год примерно по 100 ЧС происходят в Арктике. Все происшествия носят преимущественно техногенный характер: столкновения транспортных средств (30%) и пожары на оборудовании (24%). Арктический шельф богат нефтью, поэтому постепенно фокус активной работы по изъятию полезных ископаемых сместиться на север страны, считают эксперты МЧС.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30
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