Анастасия Квитко побаловала фанатов фото в красном купальнике

На свежих кадрах Анастасия Квитко показала свою фигуру со всех ракурсов, чем побаловала многочисленных поклонников. Подписчики звезды смогли лицезреть упругие ягодицы модели, роскошный бюст и осиную талию. Свои фотоснимки девушка отметила обычными смайликами.Публикация Квитко получила множество отзывов и просмотров. Как всегда, фанаты «русской Кардашьян» отметили ее невероятную сексуальность и пикантные формы.