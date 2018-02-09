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Белла Хадид удивила общественность откровенным фото

Популярная модель Белла Хадид удивила общественность откровенным фотоснимком. Девушка появилась на публике в отрытом и сексуальном наряде.

Белла Хадид удивила общественность откровенным фото


Подписчики Беллы Хадид по достоинству оценили внешний вид модели. В выбранном ею образе папарацци имели возможность запечатлеть идеальные формы девушки. Поклонники звезды подиума отметили, что наряд красавицы отражает в ней подобие женщины-кошки, наделенной сверхспособностями. Белла Хадид появилась перед общественностью в черном топе с довольно-таки откровенным декольте, открывающем пышный бюст девушки, а также штаны из кожи и пиджак. Весь образ модели дополняют солнцезащитные очки.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке состоялся гала-вечер amfAR, который проходит каждый год. Среди приглашенных гостей на мероприятие можно было увидеть Хайди Клум, Эшли Грэм, Хэйли Болдуин и многие другие.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:10
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