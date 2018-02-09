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Дата выпуска седана Lada Vesta Cross откладывается до 2019 года

Руководство российского автоконцерна «АвтоВАЗ» откладывает выпуск новой модели LADA Vesta Cross до 2019 года. Предполагается, что такое решение российские производители приняли в связи увеличения спроса на недавно вышедшую Vesta.

Дата выпуска седана Lada Vesta Cross откладывается до 2019 года


Ранее сообщалось, что автомобиль LADA Vesta Cross начнут выпускать во второй половине нынешнего года, но с производственным планом это не совпало. По предположению экспертов, производство LADA Vesta Cross переносится, чтобы избежать внутренней конкуренции.

Автомобиль LADA Vesta Cross недавно был анонсирован в сети. Кроссовая версия отличается внедорожным обвесом с расширителями колёсных арок, увеличенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской.

В моторную гамму LADA Vesta Cross входят силовые агрегаты производительностью 106 и 122 лошадиные силы, функционирующие на пару с «механикой» и «автоматом». Кроссовая модификация комплектуется только передним приводом.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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