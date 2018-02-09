Дата выпуска седана Lada Vesta Cross откладывается до 2019 года

Ранее сообщалось, что автомобиль LADA Vesta Cross начнут выпускать во второй половине нынешнего года, но с производственным планом это не совпало. По предположению экспертов, производство LADA Vesta Cross переносится, чтобы избежать внутренней конкуренции.Автомобиль LADA Vesta Cross недавно был анонсирован в сети. Кроссовая версия отличается внедорожным обвесом с расширителями колёсных арок, увеличенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской.В моторную гамму LADA Vesta Cross входят силовые агрегаты производительностью 106 и 122 лошадиные силы, функционирующие на пару с «механикой» и «автоматом». Кроссовая модификация комплектуется только передним приводом.