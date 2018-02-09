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У тяжелобольного Ивана Краско выявили заболевание сетчатки глаз

Известный российский актер Иван Краско тяжело болен. Медики провели диагностику и выявили у него заболевание сетчатки глаз, которое оказалось необратимым, что в последствии может привести к полной слепоте.

У тяжелобольного Ивана Краско выявили заболевание сетчатки глаз


По словам самого актера Ивана Краско, сейчас он уже почти ничего не видит. По официальному заключению медиков офтальмологического отделения Мариинской клиники, 87-летнего артиста поместят на лечение в ближайшие дни. Хотя заболевание сетчатки глаз недуг неизлечимый, специалисты будут делать все возможное для облегчения жизни Краско.

Максимальная помощь, которую может оказать современная медицина в случае с известным актером – это терапевтическая поддержка. Однако Иван Краско настроен оптимистично. Он готов сразиться с недугом любыми методами. В своем интервью с журналистами он рассказал, что текст, попадающий к нему на проверку или обработку, напечатан 72-м шрифтом, потому как меньше размер он уже не различает.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:00
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