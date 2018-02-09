Рестораны Пхенчхана предложат гостям ОИ-2018 блюда из собак

Участникам, а также гостям Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане местные рестораторы предложат отведать блюда из собак. Владельцы ресторанов отказались убирать из меню корейские традиционные блюда.По сообщению от Daily Mail, власти столицы издали распоряжение, которое запрещает 12 ресторанам корейской кухни продавать пищу, пока проходит Олимпиада. Потери ресторанов от простоя возместят из бюджета города.Руководство Пхенчхана потратило несколько миллионов долларов, чтобы подготовить площадку проведения ОИ-2018 к наплыву зарубежных гостей. Указатели и меню в данном регионе оснастили переводом на иностранные языки.Однако наличие в меню блюд из собачатины вызывает нарекания со стороны организационной комиссии Олимпиады. В оргкомитете потребовали от властей города решить данный вопрос.