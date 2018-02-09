Граждане РФ поддерживают участие российской команды в ОИ-2018

Сотрудникам некоммерческой организации Фонда «Общественное мнение», которая занимается социологическими исследованиями, удалось узнать, как относятся граждане РФ к выступлению российской команды на ОИ-2018 в столице Южной Кореи Пхенчхане.Ссылаясь на данные, проведенного специалистами фонда, исследования, корреспонденты «Известия» сообщили, что более, чем 70 % россиян убеждены, что «олимпийские атлеты из РФ, которые выступают под нейтральным флагом» себя покажут достойно. Корреспонденты также отметили, что подобная ситуация наблюдалась в 2014 году в канун зимних ОИ в Сочи.