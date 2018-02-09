«УАЗ» представил новые спецверсии «УАЗ Профи»

Новые спецверсии, построенные на базе «УАЗ Профи», предназначены для выездной торговли и для предприятий потребительской кооперации. Представленные автомобили могут осуществлять перевозку продукцию и её продажу в малонаселённых отдалённых местностях, где отсутствуют магазины.Автомобили были представлены в двух модификациях, одна с рефрижератором, а вторая без него. Вариант с рефрижератором оснащён двумя холодильниками и одной витриной с холодильниками. Также здесь имеются шкафы и полки для размещения вещей. Общий объём рефрижератора 9 кубических метров.Представители компании «УАЗ» сообщили, что новые автомобили в настоящее время проходят процедуру сертификации, уже в ближайшее время спецверсии станут доступны для заказа.