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Правительство: Государство компенсирует россиянам 910 тысяч рублей за ипотеку

За ипотеку по «программе Путина» можно получить компенсацию. По поручению Владимира Путина правительство перед выборами интенсивно проводит в жизнь программу по улучшению жилищных условий граждан. При этом, учитывая существенное падение покупательной способности россиян, правительство гарантируют компенсацию.

При покупке жилья от 4-х млн рублей семья получит от государства 910 тыс. рублей, если не было льготной ипотеки. При этом, первый расчет производится по П.1 , Ч.3, Ст. 220 НК России. Тогда россиянин сможет получить единоразовый имущественный налоговый вычет если жилье не дороже 2-х млн рублей, а остальную сумму он может потратить на ее одно жилье - при этом вычет не превышает 13% (260 тысяч рублей).

Правительство: Государство компенсирует россиянам 910 тысяч рублей за ипотеку
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Таким образом родители могут взять кредит со взаимными (солидарными) обязательствами, тогда сумма вырастет до 520 тысяч рублей. Чиновники считают, что такие условия являются наиболее выгодными для молодых семей и это поспособствует увеличению рождаемости в стране.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:20
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