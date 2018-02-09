Правительство: Государство компенсирует россиянам 910 тысяч рублей за ипотеку
За ипотеку по «программе Путина» можно получить компенсацию. По поручению Владимира Путина правительство перед выборами интенсивно проводит в жизнь программу по улучшению жилищных условий граждан. При этом, учитывая существенное падение покупательной способности россиян, правительство гарантируют компенсацию.
При покупке жилья от 4-х млн рублей семья получит от государства 910 тыс. рублей, если не было льготной ипотеки. При этом, первый расчет производится по П.1 , Ч.3, Ст. 220 НК России. Тогда россиянин сможет получить единоразовый имущественный налоговый вычет если жилье не дороже 2-х млн рублей, а остальную сумму он может потратить на ее одно жилье - при этом вычет не превышает 13% (260 тысяч рублей).
Таким образом родители могут взять кредит со взаимными (солидарными) обязательствами, тогда сумма вырастет до 520 тысяч рублей. Чиновники считают, что такие условия являются наиболее выгодными для молодых семей и это поспособствует увеличению рождаемости в стране.
При покупке жилья от 4-х млн рублей семья получит от государства 910 тыс. рублей, если не было льготной ипотеки. При этом, первый расчет производится по П.1 , Ч.3, Ст. 220 НК России. Тогда россиянин сможет получить единоразовый имущественный налоговый вычет если жилье не дороже 2-х млн рублей, а остальную сумму он может потратить на ее одно жилье - при этом вычет не превышает 13% (260 тысяч рублей).
Таким образом родители могут взять кредит со взаимными (солидарными) обязательствами, тогда сумма вырастет до 520 тысяч рублей. Чиновники считают, что такие условия являются наиболее выгодными для молодых семей и это поспособствует увеличению рождаемости в стране.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:20