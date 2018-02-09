Правительство: Государство компенсирует россиянам 910 тысяч рублей за ипотеку

При покупке жилья от 4-х млн рублей семья получит от государства 910 тыс. рублей, если не было льготной ипотеки. При этом, первый расчет производится по П.1 , Ч.3, Ст. 220 НК России. Тогда россиянин сможет получить единоразовый имущественный налоговый вычет если жилье не дороже 2-х млн рублей, а остальную сумму он может потратить на ее одно жилье - при этом вычет не превышает 13% (260 тысяч рублей).[center][thumb]Таким образом родители могут взять кредит со взаимными (солидарными) обязательствами, тогда сумма вырастет до 520 тысяч рублей. Чиновники считают, что такие условия являются наиболее выгодными для молодых семей и это поспособствует увеличению рождаемости в стране.