Анастасия Костенко всё-таки ждет первенца

Напомним, с этой девушкой спортсмен недавно сыграл пышную свадьбу.Фото примечательно тем, что Анастасия там предстала с уже весьма большим животом. Хотя еще на недавних снимках со свадьбы, Костенко выглядела стройной и изящной.И вот некоторые СМИ подтвердили, что Настя действительно беременна.Поклонники парочки поздравляют её с будущим материнством и желают этой новой семье счастья. Надо сказать, что Дмитрий и Анастасия пока не прокомментировали эту новость.