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Ольга Бузова прослезилась в эфире с участием своих родных

Очередной выпуск реалити-шоу «Дом-2» стал для Ольги Бузовой творческим вечером.

В студии собрались самые близкие люди телеведущей и певицы: мама, сестра Анна и подруга с сыном.

Ольга Бузова прослезилась в эфире с участием своих родных

Отец Ольги Игорь Бузов не считает себя публичным человеком, а потому не приехал на съемки, но встретился с журналистами в Санкт-Петербурге, где проживают родные теледивы.

Игорь Бузов признался, что гордится обеими дочерьми и отметил, что от мамы Иры Ольга взяла жесткость и целеустремленность, а от него доброту. Сам он не ощущает себя отцом звезды, хотя признает, что Ольга стала знаменитостью.

После интервью с отцом, Ольга Бузова прослезилась, а Андрей Черкасов поинтересовался, почему она так расстроилась. Бузова объяснила, что ее родители давно развелись и живут отдельно, но на ее концерты и выступления приходят вместе. Знаменитость призналась, что ей не хватает отца, хотя их с сестрой папа и мама сделали все, чтобы они были счастливы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:01
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