Ольга Бузова прослезилась в эфире с участием своих родных

В студии собрались самые близкие люди телеведущей и певицы: мама, сестра Анна и подруга с сыном.Отец Ольги Игорь Бузов не считает себя публичным человеком, а потому не приехал на съемки, но встретился с журналистами в Санкт-Петербурге, где проживают родные теледивы.Игорь Бузов признался, что гордится обеими дочерьми и отметил, что от мамы Иры Ольга взяла жесткость и целеустремленность, а от него доброту. Сам он не ощущает себя отцом звезды, хотя признает, что Ольга стала знаменитостью.После интервью с отцом, Ольга Бузова прослезилась, а Андрей Черкасов поинтересовался, почему она так расстроилась. Бузова объяснила, что ее родители давно развелись и живут отдельно, но на ее концерты и выступления приходят вместе. Знаменитость призналась, что ей не хватает отца, хотя их с сестрой папа и мама сделали все, чтобы они были счастливы.