Tata Motors разработала новый внедорожник на платформе Land Rover Discovery Sport

Концепт-кар Tata H5X представлен в новом фирменном дизайне Impact 2.0. несмотря на одинаковую архитектуру Tata H5X меньше по размерам, чем Discovery Sport. Предполагается, что серийную версию новинки представят в будущем году.Эксперты предполагают, что в качестве силовой установки Tata H5X выступит 2,0-литровый дизельный мотор производительностью 140 лошадиных сил, он будет комплектоваться 9-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF и полноприводной системой. На рынке новый кроссовер появится в пяти- и семиместной версии.Представители компании Tata Motors ранее сообщили о переходе на новую стилистику Impact 2.0, чтобы удовлетворить нужды клиентов бренда. Руководство индийского бренда планирует сделать свои автомобили запоминающимися и красивыми.