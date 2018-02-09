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Tata Motors разработала новый внедорожник на платформе Land Rover Discovery Sport

Индийский автоконцерн Tata на автосалоне в Дели представил прототип нового кроссовера H5X. Новинка разработана на одной платформе с Land Rover Discovery Sport.

Tata Motors разработала новый внедорожник на платформе Land Rover Discovery Sport


Концепт-кар Tata H5X представлен в новом фирменном дизайне Impact 2.0. несмотря на одинаковую архитектуру Tata H5X меньше по размерам, чем Discovery Sport. Предполагается, что серийную версию новинки представят в будущем году.

Эксперты предполагают, что в качестве силовой установки Tata H5X выступит 2,0-литровый дизельный мотор производительностью 140 лошадиных сил, он будет комплектоваться 9-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF и полноприводной системой. На рынке новый кроссовер появится в пяти- и семиместной версии.

Представители компании Tata Motors ранее сообщили о переходе на новую стилистику Impact 2.0, чтобы удовлетворить нужды клиентов бренда. Руководство индийского бренда планирует сделать свои автомобили запоминающимися и красивыми.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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