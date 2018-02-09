Муж Ксении Бородиной привёз много подарков в детский дом

"В первые пару минут потерялся и встал как памятник, когда увидел россыпь красивых, детских глаз смотрящих на какого то неизвестного им дядю. Ребята меня сразу поддержали и сами начали интересоваться. Мы немного поболтали и я не стал их томить в мучительном ожидании подарков. Тяжело конечно морально, все через сердце пропускаешь, ведь чужих детей не бывает!", - подытоживает публикацию Курбан Омаров.

Мы уже сообщали, что супруг Ксюши поучаствовал в всероссийском проекте "Лидеры России". Хоть мужчина финал и не попал, но на этом останавливаться не собирается и продолжает социальную работу.Накануне Курбан посетил один из детских домов Подмосковья. Надо сказать, что для Омарова поездка далась совсем непростоОн рассказывает, что когда ехал в детский дом, то думал, что расскажет обо многом этим ребятам. Однако, когда он зашёл в комнату, то тут же всё забыл.Об это парень подробно рассказывает в инстаграме.Надо отметить, многочисленные поклонники поддержали мужа Бородиной и пожелали ему успехов в социальной работе.