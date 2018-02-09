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Девелоперы забросили треть проектов на загородном рынке Подмосковья

Продажи недвижимости в Подмосковье упали. Алексей Сенчук, глава офиса «Новослободское» рассказал, что больше востребованы бюджетные варианты, когда дома имеют каркасную конструкцию, а инфраструктура заселяемых селений максимально оптимизирована. Далее эксперт продолжил: «В Подмосковье множество брошенных проектов, их доля составляет в среднем до 35%».

За последние четыре года девелоперы бросили одну треть поселков на загородном рынке Подмосковья‍. При этом их прибыль упала еще больше - не менее, чем наполовину. Кроме того, в настоящее время, более 51% застройщиков работает совсем без прибыли или только покрывая убытки. Эти сведения предоставил Дмитрий Таганов, «Инком-Недвижимости».

Девелоперы забросили треть проектов на загородном рынке Подмосковья


В Подмосковье в прошлом году появилось менее 70 новых поселков, что на 48% меньше, чем было в 2014 году. Специалисты объясняют такие негативные тенденции существенным сокращением покупательской способностью населения, увеличением количества безработных, стагнацией экономики и банкротством банков.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:25
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