Девелоперы забросили треть проектов на загородном рынке Подмосковья

За последние четыре года девелоперы бросили одну треть поселков на загородном рынке Подмосковья‍. При этом их прибыль упала еще больше - не менее, чем наполовину. Кроме того, в настоящее время, более 51% застройщиков работает совсем без прибыли или только покрывая убытки. Эти сведения предоставил Дмитрий Таганов, «Инком-Недвижимости».В Подмосковье в прошлом году появилось менее 70 новых поселков, что на 48% меньше, чем было в 2014 году. Специалисты объясняют такие негативные тенденции существенным сокращением покупательской способностью населения, увеличением количества безработных, стагнацией экономики и банкротством банков.