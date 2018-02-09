Ксения Собчак научила отчаявшуюся Ольгу Бузова противостоять травле

На днях в рамках интервью глянцевому изданию Бузова откровенно рассказала о себе. Речь шла и о её безумной востребованности, и о плохом отношении со стороны многих коллег по шоу-бизнесу и интернет-пользователей. Ольга честно призналась, что раньше она не обладала таким терпением и самообладанием в моменты, когда кажется, что весь мир обратился против.Когда совсем ещё молодая уроженка Петербурга появилась на проекте, отношения с другими участниками сразу приобрели весьма острый характер. Девушка подвергалась всевозможным издевательствам.В какой-то момент у затравленной до предела Бузовой сдали нервы, и она поспешила домой. Её остановила Ксения Собчак, слова которой дали силу Ольге. По словам ведущей, Ольга представляет собой интересную личность, поэтому всегда будет вызывать у людей зависть, а вместе с тем и агрессию по отношению к себе.Теперь, когда Ольга научилась смеяться над собой и над злостными хейтерами, она является одной из самых востребованных персон российского шоу-бизнеса, а на её место ведущей в телешоу "Дом-2" едва ли кто-то может претендовать серьёзно.