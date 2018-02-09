Стоп-кадр с Марго Овсянниковой до "Дома-2" возмутил зрителей её непривлекательностью

Оказывается, Марго, которая до попадания на периметре уже умела и петь, и танцевать, мелькала и в телепрограммах. В ходе одного из эфиров девушка выступила как студентка-переселенка. В стоп-кадре, по мнению фолловеров, участница реалити-шоу выглядит намного старше своих лет.Мало кто сомневается, что сделать лицо более привлекательным Марго удалось благодаря пластическим специалистам. Кроме того, косметолог и парикмахер тоже поработали, что называется, от души.При этом наблюдательные зрители знают и о том, что Овсянникова, показываемая в эфирах "Дома-2", и она же, только на странице в Instagram, кажутся разными по внешностью людьми, из чего напрашивается вывод - девушка активно работает с фотошопом.На проекте Марго строила отношения с Саймоном Марданшином на Сейшельских островах, но на днях руководство решило отправить её на Поляну в Москву.По слухам, к Марго вскоре приедет экс-бойфренд, занимающийся футболом.