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Стоп-кадр с Марго Овсянниковой до "Дома-2" возмутил зрителей её непривлекательностью

Зрители обсуждают стоп-кадр с Марго Овсянниковой, сделанный ещё до прихода скандальной блондинки на проект ТНТ "Дом-2", и при этом многие отметили, что раньше девушка смотрелась намного хуже, в частности, старше.

Оказывается, Марго, которая до попадания на периметре уже умела и петь, и танцевать, мелькала и в телепрограммах. В ходе одного из эфиров девушка выступила как студентка-переселенка. В стоп-кадре, по мнению фолловеров, участница реалити-шоу выглядит намного старше своих лет.

Стоп-кадр с Марго Овсянниковой до "Дома-2" возмутил зрителей её непривлекательностью

Мало кто сомневается, что сделать лицо более привлекательным Марго удалось благодаря пластическим специалистам. Кроме того, косметолог и парикмахер тоже поработали, что называется, от души.

При этом наблюдательные зрители знают и о том, что Овсянникова, показываемая в эфирах "Дома-2", и она же, только на странице в Instagram, кажутся разными по внешностью людьми, из чего напрашивается вывод - девушка активно работает с фотошопом.

Стоп-кадр с Марго Овсянниковой до "Дома-2" возмутил зрителей её непривлекательностью

На проекте Марго строила отношения с Саймоном Марданшином на Сейшельских островах, но на днях руководство решило отправить её на Поляну в Москву.

По слухам, к Марго вскоре приедет экс-бойфренд, занимающийся футболом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:41
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