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Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию Sport

Новый хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил спортивную версию и приставку в названии Sport. Спортивная модификация автомобиля оснащена стильным аэродинамическим обвесом, однако мощность автомобиля осталась прежней.

Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию Sport


От базового исполнения Alfa Romeo Giulietta Sport отличается особыми колёсными дисками диаметром 17 дюймов и уникальным колером кузова Misano Blue, а также хэтчбек получил эффективный передний сплиттер и компактный спойлер сзади. К тому же у автомобиля тонированное заднее стекло, затемнённые противотуманные осветители, спортивная выпускная система с двумя патрубками и карбоновые боковые юбки.

В моторную гамму Alfa Romeo Giulietta Sport входит бензиновый турбодвигатель ёмкостью 1,4 литра производительностью 120 лошадиных сил и дизельный агрегат аналогичной мощности.

В оснащение спортивной версии хэтчбека входит система круиз-контроля, информационно-развлекательный комплекс Uconnect, спортивный руль с кожаной отделкой и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40
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