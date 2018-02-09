Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию Sport
Новый хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил спортивную версию и приставку в названии Sport. Спортивная модификация автомобиля оснащена стильным аэродинамическим обвесом, однако мощность автомобиля осталась прежней.
От базового исполнения Alfa Romeo Giulietta Sport отличается особыми колёсными дисками диаметром 17 дюймов и уникальным колером кузова Misano Blue, а также хэтчбек получил эффективный передний сплиттер и компактный спойлер сзади. К тому же у автомобиля тонированное заднее стекло, затемнённые противотуманные осветители, спортивная выпускная система с двумя патрубками и карбоновые боковые юбки.
В моторную гамму Alfa Romeo Giulietta Sport входит бензиновый турбодвигатель ёмкостью 1,4 литра производительностью 120 лошадиных сил и дизельный агрегат аналогичной мощности.
В оснащение спортивной версии хэтчбека входит система круиз-контроля, информационно-развлекательный комплекс Uconnect, спортивный руль с кожаной отделкой и другие функции.
От базового исполнения Alfa Romeo Giulietta Sport отличается особыми колёсными дисками диаметром 17 дюймов и уникальным колером кузова Misano Blue, а также хэтчбек получил эффективный передний сплиттер и компактный спойлер сзади. К тому же у автомобиля тонированное заднее стекло, затемнённые противотуманные осветители, спортивная выпускная система с двумя патрубками и карбоновые боковые юбки.
В моторную гамму Alfa Romeo Giulietta Sport входит бензиновый турбодвигатель ёмкостью 1,4 литра производительностью 120 лошадиных сил и дизельный агрегат аналогичной мощности.
В оснащение спортивной версии хэтчбека входит система круиз-контроля, информационно-развлекательный комплекс Uconnect, спортивный руль с кожаной отделкой и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40