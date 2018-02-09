Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию Sport

От базового исполнения Alfa Romeo Giulietta Sport отличается особыми колёсными дисками диаметром 17 дюймов и уникальным колером кузова Misano Blue, а также хэтчбек получил эффективный передний сплиттер и компактный спойлер сзади. К тому же у автомобиля тонированное заднее стекло, затемнённые противотуманные осветители, спортивная выпускная система с двумя патрубками и карбоновые боковые юбки.В моторную гамму Alfa Romeo Giulietta Sport входит бензиновый турбодвигатель ёмкостью 1,4 литра производительностью 120 лошадиных сил и дизельный агрегат аналогичной мощности.В оснащение спортивной версии хэтчбека входит система круиз-контроля, информационно-развлекательный комплекс Uconnect, спортивный руль с кожаной отделкой и другие функции.