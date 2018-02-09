В феврале Минтруд проконтролирует выплаты на первого и второго ребенка

Для снижения количества ошибок при выдаче пособий на 1 и 2 ребенка Минтруд будет мониторить ситуацию с выплатами. Ведомство обязало регионы еженедельно отчитываться о количестве поданных заявок на пособия и о совершенных выплатах. По существующему в настоящее время положению, из федбюджета денежные средства выделят на первенца, а на последующих деньги даст местный бюджет.По мнению чиновников, такое положение позволит улучшить демографическую ситуацию в стране и даст полную картину по рождаемости. В настоящее время в некоторых регионах такая работа не налажена в полной мере, однако оперативные меры помогут в короткие сроки исправить ситуацию.