В феврале Минтруд проконтролирует выплаты на первого и второго ребенка
В Минтруде чиновники рассказали что для исправления ситуации с выдачей пособий на первенцев в семье и на всех последующих, их ведомство будет постоянно контролировать все составляющие этого процесса.; начиная от показателей рождаемости на местах и заканчивая необходимыми суммами, необходимыми в будущем.
Для снижения количества ошибок при выдаче пособий на 1 и 2 ребенка Минтруд будет мониторить ситуацию с выплатами. Ведомство обязало регионы еженедельно отчитываться о количестве поданных заявок на пособия и о совершенных выплатах. По существующему в настоящее время положению, из федбюджета денежные средства выделят на первенца, а на последующих деньги даст местный бюджет.
По мнению чиновников, такое положение позволит улучшить демографическую ситуацию в стране и даст полную картину по рождаемости. В настоящее время в некоторых регионах такая работа не налажена в полной мере, однако оперативные меры помогут в короткие сроки исправить ситуацию.
Для снижения количества ошибок при выдаче пособий на 1 и 2 ребенка Минтруд будет мониторить ситуацию с выплатами. Ведомство обязало регионы еженедельно отчитываться о количестве поданных заявок на пособия и о совершенных выплатах. По существующему в настоящее время положению, из федбюджета денежные средства выделят на первенца, а на последующих деньги даст местный бюджет.
По мнению чиновников, такое положение позволит улучшить демографическую ситуацию в стране и даст полную картину по рождаемости. В настоящее время в некоторых регионах такая работа не налажена в полной мере, однако оперативные меры помогут в короткие сроки исправить ситуацию.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:50