Экономисты: В течение 3-х месяцев рубль может снизиться к доллару до 59

Прогнозируемый ранее курс на снижение котировок рубля начинает сбываться. В конце прошлого года Центробанк провозгласил о желании правительства увеличить уровень инфляции для оживления стагнирующей экономики. Этому процессу "помогает" снижения цен на нефть из-за активного насыщения рынка американскими углеводородами.Снижение в рубле составило 1.3% за день по сравнению с -0.7% по индексу валют развивающихся рынков. Этот прогноз может ухудшиться в том случае, если котировки на углеводороды упадут ниже $50, потому что на его цену влияют усиливающиеся год от года мировые тенденции развития мировой экономики.