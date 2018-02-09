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Нелли Ермолаева будет рожать в той же американской клинике, что и Кристина Орбакайте

Бывшая участница скандального телешоу "Дом-2" Нелли Ермолаева будет рожать в американской клинике, услугами которой в своё время пользовалась прославленная российская певица Кристина Орбакайте.

Ермолаева и её супруг Михаил ожидают девочку, уже предвкушая этот замечательный момент появления на свет ребёнка. Супруги долго думали над тем, профессионалам какого медицинского заведения доверить роды. Так, выбор пал на клинику, которая находится в Майами, куда Нелли уже отправилась.

Нелли Ермолаева будет рожать в той же американской клинике, что и Кристина Орбакайте

В России бушует неласковая зима, а в Майами жарко и весело, поэтому Ермолаева, пока ожидает момент начала родов, развлекается на знаменитых пляжах вечно солнечного американского города, где предпочитают отдыхать многие знаменитости. В Instagram будущей мамы красуются фотоснимки у океанского берега, и Нелли вовсе не стесняется показать свой огромный живот в купальнике.

Надо сказать, что клиника, выбранная Нелли и Михаилом, является одной из самых элитных, где всё организовано по высшему классу. Экс-участница скандальной телестройки уверена, что всё пройдёт хорошо, поэтому сильно не переживает. Тем более что в данной клиникой когда-то рожала Орбакайте, которая осталась всем довольна.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:53
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