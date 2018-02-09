В России с 23 февраля стартуют продажи фургона FIAT Doblo
На российском рынке 23 февраля стартуют продажи обновлённого цельнометаллического фургона FIAT Doblo. Изначально россиянам новинка будет доступна в двух вариантах исполнения — в грузовом и пассажирском.
От предшествующей модели новый фургон FIAT Doblo отличается иными бамперами, массивной решёткой радиатора и другими колёсными дисками диаметром 16 дюймов. В салоне улучшена шумоизоляция, появились более качественные материалы отделки и обновлена мультимедийная система.
В качестве силовой установки фургона FIAT Doblo выступает 4-цилиндровый мотор объёмом 1,4 литра мощностью 95 лошадиных сил. На пару с силовым агрегатом работает механическая трансмиссия и система переднего привода. Позднее фургон появится с 120-сильным двигателем.
Стоимость грузовой модификации фургона FIAT Doblo стартуют от 1 030 000 рублей, а цена пассажирской версии на 90 000 рублей дороже. При покупке фургона россиянам предлагается воспользоваться кредитной программой FIAT Finance.
От предшествующей модели новый фургон FIAT Doblo отличается иными бамперами, массивной решёткой радиатора и другими колёсными дисками диаметром 16 дюймов. В салоне улучшена шумоизоляция, появились более качественные материалы отделки и обновлена мультимедийная система.
В качестве силовой установки фургона FIAT Doblo выступает 4-цилиндровый мотор объёмом 1,4 литра мощностью 95 лошадиных сил. На пару с силовым агрегатом работает механическая трансмиссия и система переднего привода. Позднее фургон появится с 120-сильным двигателем.
Стоимость грузовой модификации фургона FIAT Doblo стартуют от 1 030 000 рублей, а цена пассажирской версии на 90 000 рублей дороже. При покупке фургона россиянам предлагается воспользоваться кредитной программой FIAT Finance.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:10