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В России с 23 февраля стартуют продажи фургона FIAT Doblo

На российском рынке 23 февраля стартуют продажи обновлённого цельнометаллического фургона FIAT Doblo. Изначально россиянам новинка будет доступна в двух вариантах исполнения — в грузовом и пассажирском.

В России с 23 февраля стартуют продажи фургона FIAT Doblo


От предшествующей модели новый фургон FIAT Doblo отличается иными бамперами, массивной решёткой радиатора и другими колёсными дисками диаметром 16 дюймов. В салоне улучшена шумоизоляция, появились более качественные материалы отделки и обновлена мультимедийная система.

В качестве силовой установки фургона FIAT Doblo выступает 4-цилиндровый мотор объёмом 1,4 литра мощностью 95 лошадиных сил. На пару с силовым агрегатом работает механическая трансмиссия и система переднего привода. Позднее фургон появится с 120-сильным двигателем.

Стоимость грузовой модификации фургона FIAT Doblo стартуют от 1 030 000 рублей, а цена пассажирской версии на 90 000 рублей дороже. При покупке фургона россиянам предлагается воспользоваться кредитной программой FIAT Finance.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:10
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