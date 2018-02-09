В России с 23 февраля стартуют продажи фургона FIAT Doblo

От предшествующей модели новый фургон FIAT Doblo отличается иными бамперами, массивной решёткой радиатора и другими колёсными дисками диаметром 16 дюймов. В салоне улучшена шумоизоляция, появились более качественные материалы отделки и обновлена мультимедийная система.В качестве силовой установки фургона FIAT Doblo выступает 4-цилиндровый мотор объёмом 1,4 литра мощностью 95 лошадиных сил. На пару с силовым агрегатом работает механическая трансмиссия и система переднего привода. Позднее фургон появится с 120-сильным двигателем.Стоимость грузовой модификации фургона FIAT Doblo стартуют от 1 030 000 рублей, а цена пассажирской версии на 90 000 рублей дороже. При покупке фургона россиянам предлагается воспользоваться кредитной программой FIAT Finance.