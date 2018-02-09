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Ольга Бузова похвасталась, что снова попала на обложку глянцевого издания

Российская знаменитость Ольга Бузова очередной раз попала на обложку глянцевого журнала, о чём поспешило сообщить своим подписчикам.

Печатное издание, которому посчастливилось сотрудничать с одной из самых популярных и скандальных персон российского шоу-бизнеса, называется "Караван историй". Об этом Ольга сообщила посредством своей страницы в Instagram.

Ольга Бузова похвасталась, что снова попала на обложку глянцевого издания

Под эффектной фотографией 32-летней знаменитости красуется интригующая фраза "Он схватил меня в охапку и потащил", оформленная как цитата Бузовой. Такое заявление не могло остаться незамеченным поклонниками, которые сразу же заинтересовались этим самым товарищем, что так дерзко поступил со звездой телешоу "Дом-2".

"Безумно красивая фотосессия и интервью с темами, которые я ещё никогда не затрагивала. Честно и откровенно, как всегда", - написала Бузова, ещё более заинтриговав фанатов.

Фолловеры пишут в комментариях под постом, что на данном фото Ольга получилась сногсшибательно, а также пообещали обязательно приобрести номер "Караван историй", чтобы с интересом почитать интервью со своим кумиром и любимой певицей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:25
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