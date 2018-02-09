Названы рублёвые цены на новый кроссовер Citroen C3 Aircross
На российском рынке с 12 марта появится в продаже новый кроссовер C3 Aircross. Для россиян автомобиль будет доступен в трёх вариантах — Live, Feel и Shine.
Стоимость компактного кроссовера Citroen C3 Aircross будет варьироваться от 1 069 000 до 1 317 000 рублей. Внешний дизайн автомобиля большинство элементов унаследовал от модели С4 Aircross. В частности, у нового Citroen C3 Aircross появились узкие передние фары, большие противотуманные фонари, накладки на бамперах и колёсных арках.
Несмотря на компактные размеры у автомобиля просторный и комфортный салон, а объём багажного отделения вмещает до 520 литров груза. Citroen C3 Aircross имеет 12 водительских ассистентов и систему регулировки тяги.
В подкапотном пространстве кроссовера установлен бензиновый двигатель PureTech, выдающий 82 и 110 лошадиных сил. Также в моторную гамму входит дизельный агрегат Hdi производительностью 92 «лошади». В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо «автомат».
Стоимость компактного кроссовера Citroen C3 Aircross будет варьироваться от 1 069 000 до 1 317 000 рублей. Внешний дизайн автомобиля большинство элементов унаследовал от модели С4 Aircross. В частности, у нового Citroen C3 Aircross появились узкие передние фары, большие противотуманные фонари, накладки на бамперах и колёсных арках.
Несмотря на компактные размеры у автомобиля просторный и комфортный салон, а объём багажного отделения вмещает до 520 литров груза. Citroen C3 Aircross имеет 12 водительских ассистентов и систему регулировки тяги.
В подкапотном пространстве кроссовера установлен бензиновый двигатель PureTech, выдающий 82 и 110 лошадиных сил. Также в моторную гамму входит дизельный агрегат Hdi производительностью 92 «лошади». В качестве трансмиссии предлагается либо «механика», либо «автомат».
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Добавил: Алина Сегодня, 12:00