АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018

Тимур Батрутдинов сообщил, что женится на Ольге Бузовой в этом году

Шоумен Тимур Батрутдинов ошарашил интернет-пользователей новостью о том, что свадьба с эпатажной Ольгой Бузовой может случиться уже очень скоро.

Как поведал один из резидентов популярного шоу Comedy Club, его бракосочетание с ведущей "Дома-2" состоится 28 октября. Но это произойдёт только в том случае, если никто из них к этому моменту не найдёт более подходящий вариант для законного союза.

Тимур Батрутдинов сообщил, что женится на Ольге Бузовой в этом году

Сообщается также, что, если всё к осени останется на своих местах, то торжество будет организовано в испанском городе Барселоне. Кстати, не так давно Ольга приезжала на испанскую землю, где проводила время со своей лучшей подругой. Тогда 32-летняя знаменитость оказалась в полном восторге от увиденного там, изъявив желание вернуться когда-нибудь.

Как известно, Бузова и Батрутдинов знакомы уже много лет, но по-настоящему молодые люди узнали друг друга только в прошлом месяце во время совместного отдыха на таиландском острове. Тимур признался, что скандальная звезда шоу-бизнеса его сильно удивила. Тогда парочка навела много шума, когда в Instagram в большом количестве публиковались их совместные фото и видео. Подписчики тут же заявили, что между ними завязался роман.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешествие Tesla на полном автопилоте по США
Эксперты назвали 7 российских частных орбитальных
Toyota инвестирует 69 миллионов долларов в
Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд
Apple выпустит новый флагман со встроенным в
Героиня «Пятой стражи» Альбина Чайкина борется с
На недавнем снимке Виктория Лопырева предстала с
Компания HP представила док-станцию Thunderbolt
Новый спектограф ESA сотворит революцию в поисках
WhatsApp проводит тестирование собственной
Уфологи: Инопланетяне используют «новую энергию»
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о вспышке
Алла Пугачева выложила фотоснимок, на котором
В Арктике появятся еще 2 центра космического
Анастасия Квитко побаловала фанатов фото в
Белла Хадид удивила общественность откровенным
У тяжелобольного Ивана Краско выявили заболевание
Дата выпуска седана Lada Vesta Cross
Депутат Василий Власов: Земля станет первым
Алсу отправилась в Баку, чтобы поддержать свою
Рестораны Пхенчхана предложат гостям ОИ-2018
Дженнифер Энистон провела экскурсию по своему
Граждане РФ поддерживают участие российской
«УАЗ» представил новые спецверсии «УАЗ Профи»
Tata Motors разработала новый внедорожник на
Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию
Экономисты: В течение 3-х месяцев рубль может
Правительство: Государство компенсирует россиянам
Космический телескоп NASA James Webb начнет свои
В России с 23 февраля стартуют продажи фургона
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Citroen
В феврале Минтруд проконтролирует выплаты на
В Нижневартовске в очереди к врачу скончался
В Москве после школьной драки мальчика экстренно
Девелоперы забросили треть проектов на загородном
На ЧМ-2018 нельзя будет попасть с зонтиком и
Просмотреть все новости