Ольга Бузова поклялась, что никогда больше не пожертвует своими интересами ради мужа

Развод с футболистом Тарасовым звезде телешоу "Дом-2" дался тяжело, однако душевные терзания шли рука об руку с новым этапом в карьере Ольги, который принёс ей небывалую славу, большие гонорары и много чего ещё сопутствующего. Теперь о Бузовой говорят все, ведь она стала самой обсуждаемой персоной российского шоу-бизнеса.Понятное дело, что прожив в браке 4 года, Ольга приобрела ценный опыт, а после расставания она проанализировала отношения с Дмитрием и чётко сформулировала для себя важнейшие моменты. Теперь 32-летняя знаменитость точно знает, что будет ждать и требовать от мужчины в следующих отношениях. Бузова не сомневается, что когда-то всё равно судьба её сведёт с нужным человеком, а её одиночество уйдёт в прошлое.Самое страшное, что Бузова разочаровалась в идеологии, которой придерживалась всё годы замужества с Тарасовым, в одну секунду. Для себя Ольга решила, что больше никогда не будет жертвовать своими интересами ради мужчины, каким бы он замечательным ни был. В браке со спортсменом, признаётся телезвазда, ей приходилось порой отказываться от чего-то в плане своей карьеры, чтобы угодить мужу.