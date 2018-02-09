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Ольга Бузова поклялась, что никогда больше не пожертвует своими интересами ради мужа

Телеведущая и певица Ольга Бузова дала большое интервью, в котором рассказала, чему научилась после неудачного брака и что более никогда не допустит.

Развод с футболистом Тарасовым звезде телешоу "Дом-2" дался тяжело, однако душевные терзания шли рука об руку с новым этапом в карьере Ольги, который принёс ей небывалую славу, большие гонорары и много чего ещё сопутствующего. Теперь о Бузовой говорят все, ведь она стала самой обсуждаемой персоной российского шоу-бизнеса.

Ольга Бузова поклялась, что никогда больше не пожертвует своими интересами ради мужа

Понятное дело, что прожив в браке 4 года, Ольга приобрела ценный опыт, а после расставания она проанализировала отношения с Дмитрием и чётко сформулировала для себя важнейшие моменты. Теперь 32-летняя знаменитость точно знает, что будет ждать и требовать от мужчины в следующих отношениях. Бузова не сомневается, что когда-то всё равно судьба её сведёт с нужным человеком, а её одиночество уйдёт в прошлое.

Самое страшное, что Бузова разочаровалась в идеологии, которой придерживалась всё годы замужества с Тарасовым, в одну секунду. Для себя Ольга решила, что больше никогда не будет жертвовать своими интересами ради мужчины, каким бы он замечательным ни был. В браке со спортсменом, признаётся телезвазда, ей приходилось порой отказываться от чего-то в плане своей карьеры, чтобы угодить мужу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:05
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