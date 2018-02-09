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Элина Камирен показала свою шикарную квартиру

Элина Камирен, какое-то время интриговавшая фанатов своим переездом в Сочи, показала квартиру на берегу моря, приобретённую ею не так давно, хоть прежде и говорила не единожды, что не хочет оставлять родную Москву.

Ранее телезвезда заявила, что купила в Сочи сразу две квартиры, и в одной теперь живёт её дочь. Фолловеры до этого момента не могли поверить девушке на слово, считая, что у неё не может быть таких денег, но, как оказалось накануне, может.

Элина Камирен показала свою шикарную квартиру

На фото, опубликованных Камирен, видно ванную комнату жилища. При этом квартира, если верить экс-участнице "Дома-2", оценивается в девять миллионов рублей.

Впрочем, один из снимков насторожил пользователей Сети, поскольку на нём Элина получает долгожданные ключи. Многие сейчас не могут понять, как знаменитость решилась делать там ремонт, если до недавнего момента не имела ни ключей, ни необходимых документов на жилище.

Элина Камирен показала свою шикарную квартиру

Хейтеры уже сделали нескромное предположение по этому поводу. Они считают, что Камирен ничего не покупала, а на фотографиях запечатлена рекламная квартира.

Фанаты же до сих пор хотят верить, что кумир не обманывает их, и дружно радуются за Камирен.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:10
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