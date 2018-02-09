Элина Камирен показала свою шикарную квартиру

Ранее телезвезда заявила, что купила в Сочи сразу две квартиры, и в одной теперь живёт её дочь. Фолловеры до этого момента не могли поверить девушке на слово, считая, что у неё не может быть таких денег, но, как оказалось накануне, может.На фото, опубликованных Камирен, видно ванную комнату жилища. При этом квартира, если верить экс-участнице "Дома-2", оценивается в девять миллионов рублей.Впрочем, один из снимков насторожил пользователей Сети, поскольку на нём Элина получает долгожданные ключи. Многие сейчас не могут понять, как знаменитость решилась делать там ремонт, если до недавнего момента не имела ни ключей, ни необходимых документов на жилище.Хейтеры уже сделали нескромное предположение по этому поводу. Они считают, что Камирен ничего не покупала, а на фотографиях запечатлена рекламная квартира.Фанаты же до сих пор хотят верить, что кумир не обманывает их, и дружно радуются за Камирен.