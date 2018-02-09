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В Нижневартовске в очереди к врачу скончался больной

В Нижневартовске в поликлинике № 1 ожидавший своей очереди на приеме к врачу мужчина внезапно почувствовал себя плохо и умер.

В Нижневартовске в очереди к врачу скончался больной


Мужчине пытались оказать медпомощь и специалисты поликлиники и вызванные врачи Скорой, однако все их усилия оказались напрасными. О произошедшем следственные органы узнали из публикации в соцсети. Автор поста во «ВКонтакте» рассказал, что погибшему было 32 года и он ожидал помощи врачей не менее 20 минут.

От департамента здравоохранения Югры поступили официальные данные, что утром 8 февраля в горполиклинике мужчине 1981 года рождения, ожидавшего своей очереди, внезапно стало плохо и он потерял сознание. Проведенные врачами совместные реанимационные мероприятия не увенчались успехом и человек умер. Ведомство проверяет качество оказания медпомощи в поликлинике.

Свою доследственную проверку проводят следственные органы. Сейчас ими устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:40
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