В Москве после школьной драки мальчика экстренно эвакуировали на вертолете
Драка учеников в столовой школы на юго-западе Москвы окончилась тяжелой травмой для одного из них. Настолько тяжёлой, что вынуждены были даже вызывать вертолет санавиации.
В школьной столовой двое учащихся из 7 и 9 классов вдруг принялись кидать друг в друга тарелки. Правда, по другой информации, нанести рану парню его соперник мог и стаканом. В любом случае – драка закончилась плачевно: одному из дерущихся нанесли тяжелую травму, пробив теменную область головы.
После звонка на станцию Скорой помощи было принято решение забирать ребенка вертолетом. Семиклассника срочно доставили в детскую больницу и сейчас он находится под наблюдением врачей из отделения нейрохирургии.
В настоящее время проводится расследование и выясняются причины происшествия. А также то, почему педработники не смогли вовремя разнять дерущихся.
В школьной столовой двое учащихся из 7 и 9 классов вдруг принялись кидать друг в друга тарелки. Правда, по другой информации, нанести рану парню его соперник мог и стаканом. В любом случае – драка закончилась плачевно: одному из дерущихся нанесли тяжелую травму, пробив теменную область головы.
После звонка на станцию Скорой помощи было принято решение забирать ребенка вертолетом. Семиклассника срочно доставили в детскую больницу и сейчас он находится под наблюдением врачей из отделения нейрохирургии.
В настоящее время проводится расследование и выясняются причины происшествия. А также то, почему педработники не смогли вовремя разнять дерущихся.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:30