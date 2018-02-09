В Москве после школьной драки мальчика экстренно эвакуировали на вертолете

В школьной столовой двое учащихся из 7 и 9 классов вдруг принялись кидать друг в друга тарелки. Правда, по другой информации, нанести рану парню его соперник мог и стаканом. В любом случае – драка закончилась плачевно: одному из дерущихся нанесли тяжелую травму, пробив теменную область головы.После звонка на станцию Скорой помощи было принято решение забирать ребенка вертолетом. Семиклассника срочно доставили в детскую больницу и сейчас он находится под наблюдением врачей из отделения нейрохирургии.В настоящее время проводится расследование и выясняются причины происшествия. А также то, почему педработники не смогли вовремя разнять дерущихся.